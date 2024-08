FOTO Pista ciclopedonale Giorgione FI | Scempio continua

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’intervento realizzato, qualche giorno fa, sulla“Paesaggi Sanniti Benevento / Vitulano” è l’ennesima dimostrazione della gestione negligente e, francamente, incompetente di un’infrastruttura che dovrebbe garantire il benessere dei cittadini. Una semplice colata di vernice rosa non solo non risolve i problemi strutturali della, ma li aggrava ulteriormente, peggiorando le condizioni di sicurezza per chi la utilizza. Sono esterrefatto: dopo la mia denuncia (LEGGI QUI), mi aspettavo un intervento risolutivo e professionale. Invece, ci troviamo di fronte a un intervento superficiale che espone i cittadini a pericoli ancora maggiori.