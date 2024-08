Estate | paradisi tropicali addio i vip restano in Italia

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) (Adnkronos) – Nienteo resort da sogno dall’altra parte del mondo. Per le vacanze estive i vipin. Dalle spiagge di Forte dei Marmi al mare cristallino della Sardegna, fino ai paesaggi imponenti delle Dolomiti, sono tante le celebrities,ne e Hollywoodiane, che hanno optato per il Belpaese. Come Michelle Hunziker, partita assieme alla figlia Aurora e a tutta la famiglia, incluso il suo ex Eros Ramazzotti, per una vacanza sulle Dolomiti. La conduttrice e il cantante sono stati avvistati con tutta la “gang” al completo, come l’ha descritta Aurora sui social: con il compagno di Aurora, Goffredo Cerza, anche il figlioletto Cesare, le figlie di Hunziker e Tomaso Trussardi, Sole e Celeste, e Raffaela e Gabrio Tullio, i bambini nati dalla relazione tra Ramazzotti e Marica Pellegrinelli.