Droga armi e 26mila euro in contanti in casa Arrestato 35enne salentino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dopo gli episodi dei giorni e delle settimane scorse, ancora un arresto per spaccio dinel Salento. Nella mattinata di ieri 22 agosto, infatti, la Polizia di Stato ha, in flagranza di reato, un pregiudicato di Copertino, di 35 anni, trovato in possesso di una pistola con relativo munizionamento oltre che di stupefacenti di varia tipologia. Nell’occasione, nella decorsa giornata, il personale in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Lecce ha eseguito a Copertino un’attività finalizzata al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti. Gli agenti della Sezione Antihanno così deciso di eseguire approfondimenti su di un pregiudicato locale, che nel tempo si era distinto per siffatta tipologia delittuosa. Pertanto, nelle prime ore della mattinata, è scattata una perquisizione nell’abitazione dell’interessato.