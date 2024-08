Comune di Montesarchio al via la presentazione delle domande per i buoni libro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl via da oggi laper l’erogazione deiper le scuole secondarie di I e II grado deldi, per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2024/2025. Da quest’anno la domanda andrà presentata esclusivamente in forma telematica, dal 22 Agosto 2024 entro e non oltre il 22 Settembre 2024. Tutte le istruzioni e i requisiti per usufruire deisono reperibili sul sito deldiall’indirizzo. L'articolodi, al via laper iproviene da Anteprima24.it.