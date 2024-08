Avanti Savoia si va spediti Ecco gli arredi dell’aula magna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) La questione della riapertura del vecchioBenincasa in centro tiene ancora banco ed è strettamente connessa alla polemica sui lussi di traffico e ai probabili problemi di inquinamento per studenti e corpo docente. Ma nel frattempo si vacol programma. Sono arrivati in queste ore gli allestimenti di quella che sarà l’Auladel nuovo plesso temporaneo. I tecnici e gli operai stanno ultimando i dettagli nell’ex storica sede del, in via Vecchini. Trentasette le aule che saranno dislocate su tre livelli: il piano Corallo, il piano Oltremare e quello delle Colonne. Attraversare i corridoi delsignifica tuffarsi nel passato.