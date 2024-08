Victoria De Angelis diventa solista e pubblica una canzone con una popstar internazionale | è la fine dei Maneskin?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 22 agosto 2024) Qualche mese fa ihanno annunciato di voler prendere una pausa dal mondo della musica e dopo i concerti in Giappone, i membri del gruppo si dedicheranno a diversi progetti da solisti: ancheDe, bassista della band, ha deciso di optare per questa ipotesi. Non solo Damiano David, ora ancheha deciso di fare della musica da sola, senza la compagnia dei. Di recente, l’abbiamo vista impegnata in un tour europeo come Dj e entro ladi agosto pubblicherà il suo primo singolo insieme a una. Stiamo parlando di Anitta! Quest’ultima ha collaborato in passato con Maluma, Madonna e Missy Elliot e ora è pronta a far della musica con la bassista dei: il singolo di Anitta eDeuscirà il prossimo 30 agosto, ma il titolo dellaè già stato diffuso ed è precisamente questo: Get Up B**ch .