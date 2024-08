Vedere gli spettacoli di Vienna cancellati è stato devastante | Taylor Swift parla per la prima volta dei tre show saltati per minaccia terroristica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024)ha celebrato la conclusione delle tappe europee del The Eras Tour con un lungo post di ringraziamenti e hato per ladell’annullamento dei treprevisti aper. “glidi. – ha detto l’artista – Il motivo delle cancellazioni mi ha riempito di un nuovo senso di paura e di un’enorme quantità di colpa perché così tante persone avevano programmato di venire a quegli”. E ancora: “Ma sono stata anche davvero grata alle autorità perché grazie a loro stavamo piangendo per dei concerti e non per delle vite. Sono stata incoraggiata dall’affetto e dal senso di unità che ho visto nei fan. Ho deciso – prosegue – che tutte le mie energie dovevano essere impiegate per aiutare a proteggere il quasi mezzo milione di persone venuto aglia Londra.