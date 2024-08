Tragedia a Gallipoli muore il primario Vito Procacci durante un bagno serale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024)– La scorsa notte, la tranquilla spiaggia della Purità aè stata teatro di unainaspettata. Il dottor, 65 anni, direttore del pronto soccorso del Policlinico di Bari, ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre si concedeva un. Nonostante i rapidi interventi del personale sanitario del 118, le manovre rianimatorie si sono rivelate inutili e il medico è deceduto poco dopo. Nato a Bitonto,era noto non solo per la sua competenza professionale, ma anche per il suo impegno instancabile. Fratello dell’ex parlamentare Giovanni, era divenuto un collaboratore di rilievo per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Prima di approdare al Policlinico di Bari, aveva diretto il Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di colleghi e pazienti.