Sinner Anna Kalinskaya semina zizzania | l’ha detto per davvero

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 22 agosto 2024) Jannik, la situazione non è delle migliori. Nessun filtro, ha usato delle parole veramente durissime. Il tribunale indipendente lo ha assolto, ma siamo ancora ben lontani dallo scrivere la parola “Fine” in calce a questa triste ed intricatissima vicenda. Sembra ormai conclamato che non ci sia stato dolo da parte di Jannike che la sostanza dopante rinvenuta nelle sue urine sia frutto di una contaminazione del tutto involontaria, eppure le polemiche non accennano a placarsi.era fidanzata, un tempo, con Nick Kyrgios (LaPresse) – Ilveggente.itIl principale “indiziato”, benché neppure lui fosse consapevole della catena alla quale avrebbe dato inizio, è Giacomo Naldi, fisioterapista dell’azzurro.