Serie A Casini | Servono infrastrutture Spalletti scelta della Federazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Al calcio italianodelle azioni coordinate in tre ambiti:, con stadi, centri sportivi e impianti pubblici, risorse, riducendo i costi, anche per i procuratori e aumentando gli introiti e, infine, cultura, su giovani e scuole, per recuperare un collegamento che sembra essersi spezzato. Sono tutte proposte dettagliate nel documento di indirizzo che abbiamo presentato nel dicembre 2022 e aggiornato lo scorso febbraio”. Queste le parole del presidenteLegaA Lorenzo, in un’intervista al CorriereSera. “L’ultimo Europeo è stato un disastro, che purtroppo parte da lontano. L’Italia manca dalla fase finale dei Mondiali dal 2014 e dai Giochi olimpici dal 2008. La vittoria di Euro2020 ha illuso molti, purtroppo.