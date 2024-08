Roma ladro sorpreso in un appartamento mentre si era fermato a leggere un libro

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Colto” sul fatto. Si potrebbe usare un gioco di parole per descrivere la vicenda che ha coinvolto unarrestato qualche giorno fa in undel quartiere Prati, a. Il “topo d’” era riuscito a intrufolarsi nella casa, situata in via Mirabello, ma non è riuscito a resistere alla tentazione di fermarsi un attimo a sfogliare qualche pagina di un. Una tentazione fatale, che deve averlo distratto, facendogli perdere dei minuti preziosi. Intorno all’ora di pranzo, infatti, il 71enne proprietario dell’è rientrato e, sentendo dei rumori sospetti, ha chiamato la polizia.