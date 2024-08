Non siamo soli e sono pericolosi la rivelazione shock sugli Ufo approvata dal Pentagono

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024) Una nuova puntata si aggiunge al grande “X-File” dell’ufologia americana. A distanza di un anno dalle dichiarazioni esplosive di David Grusch al Congresso degli Stati Uniti, nelle librerie americane arriva “Imminent”, il nuovo libro di Luis Elizondo, ex direttore di un programma segreto delUfo, noti oggi anche come Uap (Unidentified Aerial Phenomena). Tecnologia non umana e segreti governativi Elizondo, nel suo libro, prosegue sulla strada tracciata da Grusch, confermando e ampliando quanto dichiarato dal militare sotto giuramento: gli Stati Uniti sarebbero in possesso di tecnologia non umana. Il libro rivela che tali tecnologie avanzate, provenienti da “intelligenza non umana”, sarebbero custodite in un programma speciale del governo USA, un segreto mantenuto per decenni.