Naruto | il film live-action ha appena ricevuto un epico aggiornamento

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 22 agosto 2024): ilhaunI fan del popolarissimo manga e animesono cautamente ottimisti riguardo all’adattamentodel franchise, attualmente in fase di sviluppo. Da un lato, c’è una lunga lista di tentativi deludenti di portare in vita proprietà anime attraverso il. D’altro canto, però, il recente adattamento di One Piece da parte di Netflix ha dimostrato ai fan che il medium può essere tradotto con successo in, e a scrivere e dirigerec’è Destin Daniel Cretton, un regista con una storia diben fatti che mettono al centro la complessità emotiva. Il regista ha anche assicurato agli spettatori di essere in grado di gestire la grande azione con Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli del MCU.