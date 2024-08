Megalopolis | Lionsgate ritira il trailer per citazioni inventate

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 22 agosto 2024)ilper “stando il suo ultimodidi Francis Ford Coppola, che presentava una serie didi famosi critici cinematografici. “Lastando il nostroper ‘'”, ha affermato un portavoce dellain una dichiarazione fornita a Variety. “Offriamo le nostre sincere scuse ai critici coinvolti e a Francis Ford Coppola e American Zoetrope per questo errore ingiustificabile nel nostro processo di verifica. Abbiamo sbagliato. Siamo spiacenti”. Il, pubblicato mercoledì mattina, mirava a posizionare l’ultimo film di Coppola come un’opera d’arte che avrebbe resistito alla prova del tempo, proprio come i suoi precedenti capolavori “Il Padrino” e “Apocalypse Now“.