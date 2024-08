Meeting di Rimini | dalla Calderone a Savini in scena c’è la politica

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 22 agosto 2024) Si è parlato di sviluppo economico, di disuguaglianza, di integrazione, di cittadinanza, di Tfr e politiche del lavoro, di mobilità e di infrastrutture nella seconda giornata deldi. Il primo incontro ha visto come ospite il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta che ha affrontato il tema della sostenibilità del debito e dello sviluppo economico. A introdurre la conferenza, Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà, che ha sottolineato l’aumento della povertà relativa ed assoluta e la necessità di rilanciare la produttività, fondamentale per fare il salto verso lo sviluppo. Infatti «il nostro Paese ha una produttività strutturalmente più bassa, anche in Europa.