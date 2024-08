Marchesi Pancrazi gioca d’anticipo | Vendemmia fatta e conclusa Sacchetti aspetta settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) A Montemurlo laè già partita e, almeno all’azienda agricola "" di Giuseppe, che a Bagnolo produce un Pinot nero apprezzato in tutto il mondo. La raccolta delle uve è iniziata lo scorso 6 agosto ed è statail 14 agosto. Il grande sole delle ultime settimane ha accelerato la maturazione e quindi la. "Siamo in anticipo rispetto alla norma, solitamente le operazioni venivano concluse intorno al 17 di agosto, siamo quasi ai livelli del 2003 quando il grande caldo ci costrinse a chiudere lala prima settimana di agosto. L’uva è di buona qualità ed ha un po’ sofferto solo quella che si trovava più in basso verso la strada, senza andare a compromettere il raccolto. – dice Giuseppe– Ci aspettiamo un vino di ottima qualità.