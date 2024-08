Maltratta la mamma invalida Ora non può più avvicinarsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024)va laogni volta che rientrava a casa ubriaco. Al termine di mesi di violenze, l’anziana ha trovato il coraggio di denunciare il suo calvario: il figlio 48enne dovrà ora mantenere le distanze dalla donna e dalla casa familiare. L’uomo, spesso sotto l’effetto di sostanze alcoliche, in più occasioni, insultava l’anziana madre e sfogava la rabbia colpendo con calci e pugni le porte e i mobili oppure gettando in terra gli oggetti presenti nell’appartamento: azioni condotte con violenza tale da indurre in una circostanza una vicina di casa a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Nonostante ciò, l’atteggiamento del figlio si è fatto nel tempo più minaccioso e aggressivo, anche in conseguenza dell’uso di stupefacento, sfociando in condotte ancor più violente, tanto da generare nella madre un crescente timore per la sua incolumità.