LIVE America’s Cup preliminari Barcellona 2024 in DIRETTA | Luna Rossa si ritira dopo una spanciata contro New Zeland

(Di giovedì 22 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:06 Il momento dell’incidente di: Today’s match ups. Which race are you most looking forward to?#AC37 #LVPrelim #Day1 pic.twitter.com/Fc5NtR8z98 — americascup (@americascup) August 22,15:04 Nonostante il problema elettricoha fatto notare punte di velocità davvero importanti sia sul lato di bolina che su quello di poppa. Da verificare ora se l’equipaggio italiano farà in tempo a risolvere le problematiche prima della regatai francese di Orient Express. 15:03 Le parole del timoniere Bruni al team: “Davvero difficile iniziare in questo modo le regate. Fortunatamente sono appunto regateche non inficiano sul risultato. Non ho idea di cosa è successo, probabilmente un problema elettrico”.