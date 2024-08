La dieta dei centenari | il segreto di longevità

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 22 agosto 2024) Mangiare bene e in maniera sana offre un importante supporto alla salute. In tal senso, conoscere ladeipotrebbe rappresentare una potenziale scoperta deldi. Facendo riferimento ad un comunicato ufficiale lanciato, qualche tempo fa, dall’Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri (AIGO), è possibile scoprire le caratteristiche delladei. Ovvero lo stile di vita e l’alimentazione tipo delle persone che vantano una terza età prolungata e in perfetta salute. Concept, donna adulta @Foto Crediti Envato Elements – VelvetGossipIl potenziale delladeiAl primo posto tra le regole delladeivi è: smettere di mangiare prima di essere sazi. Al secondo posto, invece, si consiglia di seguire lamediterranea.