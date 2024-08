Il tumore al sangue… Le lacrime del famoso e amato attore | il crollo durante l’intervista

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lo scorso anno aveva dato la notizia drammatica, l’annuncio di un grave. Ila livello internazionale aveva confessato di essere in lotta contro la malattie e aveva approfittato della pubblicazione del libro sulla sua carriera per svelare tutto ai suoi fan. A più di un anno dalla diagnosi, l’ha parlato con la scrittrice dell’Herald Entertainment Lillie Rohan per condividere un aggiornamento sul cancro. Il 76enne è seduto in quello che sembra un ufficio domestico. Dietro di lui, un muro bianco con un’opera d’arte di un rosso acceso. I suoi capelli sale e pepe sono arruffati e la sua barba è indisciplinata ma ben tenuta. “Sono molto contento di essere vivo”, dice con molta naturalezza. ” Per un po’ le cose non si mettevano troppo bene lì”.