Il punk? È vivo e fa festa al Magnolia Per i 25 anni di Punkadeka it salgono sul palco i pionieri del genere

(Di giovedì 22 agosto 2024) Milano – Un quarto di secolo.adeka.it festeggia 25con un grande evento aldi Segrate domenica primo settembre e questo rappresenta già un dato di fatto fondamentale: ilitaliano non solo non è morto, ma gode anche di ottima salute. Un evento che vedrà alternarsi sulnomi notissimi della scenarock mondiale. Basti pensare agli Uk Subs, che possono a buon diritto essere considerati idel Chaos. E che hanno ispirato, fra gli altri, gruppi come i Rancid e i Guns n’ Roses. Oltre agli Uk Subs, suldelsaliranno i The Chisel, i Bull Brigade, i The Manages, i Sud Disorder, i Bad Frog e i The Rubber Room. Unaper appassionati, ma anche un’occasione per conoscere il mondo delitaliano e internazionale. Un evento che ripercorrerà anche i primi 25diadeka.