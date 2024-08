Gran Premio d’Olanda di F1 Leclerc | Con Sainz vado d’accordo A volte ci siamo odiati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 agosto 2024) E’ tutto pronto per il, per il ritorno della Formula Uno in pista. Charlese Carloscorreranno insieme il loro 81esimo evento agonistico, con i colori della Ferrari. Entrambi si separeranno a fine anno e nella stagione prossima, Lewis Hamilton vestirà la divisa della Rossa di Maranello. Come riporta l’Ansa, parlando al podcast ” F1 Beyond the Grid”,fa un bilancio dei rapporti con, che è stato, così a lungo, suo compagno di team. “Mi mancherà Carlos, la persona. Andiamo molto– le parole del monegasco, come prosegue l’Ansa -. Purtroppo in questo mondo tutto viene analizzato e criticato in modo eccessivo, ma abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Condividiamo molti interessi e ci sono ricordi che porterò con me per sempre”.