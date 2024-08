Femminicidio Sharon Verzeni sopralluogo dei carabinieri nella casa di Terno d’Isola | presente anche il compagno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) È durato circa 15 minuti ildeidi, la donna di 33 anni uccisa a coltellate in strada la notte tra il 29 e il 30 luglio aBergamasca. Ad accompagnare i militari c’eraildella vittima, Sergio Ruocco, con cui la donna conviveva. Per il 37enne di Seriate – che non è indagato – si tratta della terza convocazione.questa volta Ruocco non era accompagnato dal suo avvocato e dunque è stato ascoltato come persona informata sui fatti. Ildiè arrivato all’abitazione intorno alle dieci e un quarto, con una macchina deiin borghese che è scesa direttamente nei garage, per poi proseguire al primo piano, rimanendo pochi minuti all’indella. L’abitazione della coppia è sotto sequestro dalla notte del delitto.