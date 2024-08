F1 Carlos Sainz | Compreso cosa non ha funzionato negli aggiornamenti ma siamo quarta forza in pista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Decisione presa e stimoli per chiudere al meglio l’avventura alla Ferrari. Lo spagnoloha rivelato, poco prima della pausa estiva, quale sarà la sua prossima destinazione in F1. L’iberico, in uscita dalla scuderia di Maranello, correrà con la Williams dal 2025. Ne ha parlatonell’appuntamento con i media, alla vigilia del week end del GP d’Olanda a Zandvoort. “Prima di tutto, penso che per me fosse importante prendere la decisione prima della pausa estiva. Sono stati sette mesi molto duri della mia carriera, in cui ho dovuto affrontare tutto quello che è successo a gennaio in combinazione con il dover dare il massimo come pilota Ferrari in un ambiente ad alta tensione.