Estate & esami | perché fare scorta di magnesio e potassio

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 22 agosto 2024) Che negli integratori per l’vadano sempre a braccetto non è una novità:sono, infatti, entrambi due macroelementi fondamentali per il benessere generale dell’organismo. Soprattutto quando le alte temperature ci impongono di reintegrare i sali minerali persi con i liquidi a causa dell’eccessiva sudorazione. Il primo – già presente in larga quantità nelle ossa, nei tessuti molli e nel sangue – è importante per la produzione di energia. Il, presente nelle nostre cellule, aiuta invece a mantenere regolare la pressione sanguigna e fa bene al cuore poiché partecipa alla contrazione di tutti i muscoli. La dose giornaliera raccomandata diè 300 mg. Quella di: 2.320 mg per le donne e 3.016 mg per gli uomini.