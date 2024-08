Elezioni Usa la notte di Harris | nomination e presentazione all’America

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Washington, 22 ago. (Adnkronos) – Dopo che per tre giorni sono sfilati sul palco di Chicago i big del partito democratico per ricordare quanta speranza e slancio abbia portato Kamalain una corsa per la Casa Bianca considerata già persa, nell’ultimo giorno della kermesse arriva anche il momento in cui la vice presidente accetterà formalmente la candidatura. E’ c’è grande attesa per il discorso che, alle 21.45 ora locale (le 4.45 di domani mattina in Italia), Kamala pronuncerà perché sarà la prima volta che la 59enne democratica, entrata nella corsa per la Casa Bianca esattamente un mese fa dopo la clamorosa rinuncia di Joe Biden, potrà veramente presentare se stessa, la sua storia e la sua visione del futuro.