Dalla maglia da titolare all’addio via dal Milan | c’è già il sostituto

(Di giovedì 22 agosto 2024)nella prima partita di campionato contro il Torino, ora è ad un passo d: ilha già scelto anche ilUn’ora in campo alla prima di campionato,scelto da Paulo Fonseca per il suo primo. Ora però alla prossima potrebbe non esserci più: c’è l’Arabia Saudita che attende il calciatore rossonero che potrebbe compiere in pochi giorni il passo che porta dall’essereall’essere ceduto. Via daello e dall’Italia, con la Saudi Pro League che ha alzato il pressing su Bennacer. Il centrocampista algerino è da tempo corteggiato dai club sauditi ed ora la trattativa potrebbe decollare. Ieri ci sono stati nuovi contatti e la forte volontà degli arabi di acquistarlo dovrebbe alla fine spuntarla. L’ex Empoli potrebbe presto lasciare il, quindi, nonostante sia ad oggi uno dei titolari della formazione di Fonseca.