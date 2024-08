Comunità educanti Ripartono le attività

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Riprendono ledel progetto ’’ contro il disagio giovanile, promosso dall’Ambito 10 in collaborazione con il Gruppo Abele. L’obiettivo è "costruire una rete solida e inclusiva che coinvolga tutta laper offrire ai giovani un ambiente dove possano crescere sani e supportati". Sono stati organizzati approfondimenti con giovani e adulti per raccogliere informazioni su esigenze e aspettative. Dai confronti è emerso un "forte bisogno di spazi sicuri di socializzazione e di un ascolto più attento da parte degli adulti". In risposta a queste richieste dopo la conclusione de ‘La Stanza dei Bottoni’ a luglio, il ‘progetto Chalet’ ha animato l’estate ai giardini Regina Margherita e a settembre leriprenderanno al Cag con nuovi progetti.