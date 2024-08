Cava trovato il cadavere di un 61enne in una soffitta | era lì da almeno 10 giorni

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 22 agosto 2024) Questa mattina, intorno alle ore 9, in località Passiano ade’ Tirreni, è stata fatta una scoperta agghiacciante. Una squadra dei vigili del fuoco di Salerno è intervenuta per recuperare il corpo senza vita di un uomo, undi origine marocchina,in avanzato stato di decomposizione all’interno di una. Il Ritrovamento Il, complici le elevate temperature di questi, era già in uno stato di decomposizione tale da rendere insopportabile l’odore nella zona circostante. Proprio questi odori nauseabondi hanno allarmato i vicini di casa, che hanno immediatamente contattato i carabinieri per segnalare la situazione. L’intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per accedere allae rimuovere il corpo.