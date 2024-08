Atletica Wanyonyi e Tebogo strabiliano a Losanna Mahuchikh sotto i 2 Furlani e Simonelli ripartono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) A(Svizzera) è andata in scena l’undicesima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale dileggera. Serata frizzante nella località elvetica, sede del Comitato Olimpico Internazionale e di diverse Federazioni, dove erano tra l’altro impegnati quattro italiani. RISULTATI DIAMOND LEAGUEOGGI 800 METRI (MASCHILE) – Emmanuelha accarezzato il record del mondo di David Rudisha: prima ha sfruttato il lavoro della lepre Ludovic le Meur, poi ha messo nel mirino Marco Arop e infine si è lanciato in un 200 metri finale davvero sensazionale. Il keniano ha chiuso in 1:41.11: quarto tempo della storia, a due decimi dal primato detenuto dal suo connazionale. Ora è diventato il secondo uomo della storia, oggi si è lasciato alle spalle il canadese Marco Arop (1:41.72) e il francese Gabriel Tual (1:42.30).