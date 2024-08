Associazioni preoccupate | Prezzi multe e burocrazia affondano le Cinque Terre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024)(La Spezia), 22 agosto 2024 – Sono rimasti in silenzio solo perché “stavamo lavorando”. Ora, con l’estate che si avvia alla fase finale, ledelletornano a farsi sentire annunciando l’imminente creazione di un Comitato che al momento comprende Consorzio turistico 5Monterosso, Pro Loro Monterosso, Uniti per Corniglia, Consorzio InManarola, Ospitalità 5di Riomaggiore, in ballo anche Pro Loco Vernazza e di Corniglia. “Unirsi significa essere più incisivi quando si va a discutere, come accaduto nei tavoli con la Regione sulle tariffe dei treni”. Stato associativo già pronto, prossimo passo saranno le elezioni per designare presidente e direttivo. Nel frattempo dito puntato su quei problemi che già da tempo sollevano proteste a cominciare dalle tariffe ferroviarie.