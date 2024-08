Ariccia | barista aggredita con una torcia elettrica arrestato un 33enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024), aggressione, Carabinieri,, arresto, Lazio, Roma – L’uomo, accusato di tentata estorsione e lesioni personali, è stato fermato dai carabinieri e condotto in carcere. I Carabinieri della stazione di Cecchina hannoun uomo di 33 anni, di nazionalità nigeriana e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentata estorsione e lesioni personali. L’aggressione è avvenuta all’interno di un bar in via Fontana di Papa, ad, dove l’uomo ha colpito al volto lacon unadopo che questa si era rifiutata di dargli del cibo gratuitamente. L’episodio è stato segnalato al numero di emergenza 112, permettendo ai carabinieri di intervenire rapidamente e rintracciare l’aggressore nei pressi del locale.