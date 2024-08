America’s Cup Luna Rossa affronta subito New Zealand nell’esordio delle regate preliminari!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024)contro New. Oltre tre anni dopo la memorabile finale di Auckland vinta per 7-3 da Te Rehutai, quest’oggi andrà in scena un nuovo scontro diretto tra gli uomini di Max Sirena ed i Kiwi valevole come secondo match race (il primo sarà tra Alinghi e Orient Express) del round robin della Final Preliminary Regatta di Barcellona in vista dell’Cup 2024. Al momento la posta in palio è relativa, perché non vengono assegnati punti per la Louis Vuitton Cup (il torneo degli sfidanti), ma questesi preannuncianoimportanti per verificare il rendimento dei nuovi AC75 dopo tanti mesi di lavoro in acqua e sviluppo. Fari puntati ovviamente anche sul confronto tra gli equipaggi ed in particolari tra i timonieri, dei veri fuoriclasse della vela mondiale.