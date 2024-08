30 Anni di meno Massimo Ghini Claudio Gregori Antonio Catania | L' età? Solo una questione mentale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il confronto generazionale, la nostalgia e l'come statoraccontano 30(di) nella nostra video intervista. Maurizio, Marco e Diego, tre sessantenni che si incontrano in una stanza di una clinica privata. Insieme, provano a tenere stretta l'che passa. Come? Semplice, testando una pillola cinese che, per incanto o per illusione, li farà ringiovanire di trent'. Va da sé, che l'equivoco darà vita ad una sequela di situazione, diremmo, tragicomiche. Da questo spunto, ecco 30(di) di Mauro Graiani, e scritto insieme a Gabriele Carbotti. Protagonisti,'Greg', oltre alle loro versioni youg, ossiaColica, LeonardoCasisa. "L'migliore? Quando si vive bene",