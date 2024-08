Windsurf olimpico Maggetti | Un oro per la mia terra sarda e per l’Italia E’ stato bellissimo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Cagliari, 21 agosto 2024 – E’ la nuova Regina delFemminile Azzurro con Iqfoil. Martaha conquiuna splendida e storica medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 (leggi qui). E lo ha fatto 24 anni dopo il successo di Alessandra Sensini a Sydney 2000. L’atleta delle Fiamme Gialle di Gaeta, e cagliaritana, sta trascorrendo un periodo di riposo proprio nella sua Sardegna. Come riporta l’Ansa, l’Azzurra lancia un pensiero ai prossimi Giochi di Los Angeles 2028: “Con calma perché prima bisogna qualificarsi – spiega nella sua prima conferenza stampa in Sardegna dopo la vittoria ai Giochi – ma con il pensiero sto già pianificando. Vero è che dopo Tokyo – confessa – non ho avuto più il modo di fermarmi ed è la prima volta che stacco un po’ la spina. Anche se per la verità in acqua, anche per divertirmi con il surf da onda, ci sono già tornata”.