Vuelta 2024 tappa 6 | percorso favoriti e orari tv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Siviglia, 21 agosto– Il colpo di reni, un po’ anticipato, è bastato a Pavel Bittner per vincere la sua primaalla, mettendo alle spalle i due big delle volate, ovvero Wout Van Aert, quattro secondi posti stagionali, e Kaden Groves nel finale della quintacon arrivo a Siviglia. Bella soddisfazione per il corridore della DSM che ha sfruttato la volata lunga del belga per beffarlo sul traguardo, mentre Groves si è fatto sorprendere girandosi dal lato sbagliato e partendo con enorme ritardo. Quarto Bryan Coquard che ancora non riesce a trovare il colpo di pedale giusto. Miglior italiano Gianmarco Garofoli, ottavo con la maglia dell’Astana.senza scossoni nella generale con Primoz Roglic ancora maglia rossa con 8 secondi su Joao Almeida, 32 su Enric Mas e 38 su Antonio Tiberi. L’altro azzurro in classifica è Lorenzo Fortunato ventunesimo a 1’53”.