Virtus un’alba con il sapore d’Europa Belinelli e Tucker si incrociano a Villalba

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Marcoha effettuato le visite mediche adove tra un test e l’altro ha incrociato l’esterno statunitense Rayjon. Se il capitano bianconero si è classificato al primo posto nella speciale classifica dell’mvp della regular season del campionato di serie A, il giocatore ex Venezia è arrivato secondo. Entrambi sono tra le punte di diamante di unache sta partendo per affrontare questa stagione con le stesse ambizioni degli ultimi anni cercando di agguantare i playoff di Eurolega, ancora estesi alla prima fase con i play-in, e di arrivare in finale scudetto. In mezzo ci sarebbero anche due obbiettivi intermedi: il primo è provare a tenere alla palestra Porelli la SuperCoppa e il secondo è quello di sfatare la maledizione che la vede tornare a casa dalla final eight di Coppa Italia a bocca asciutta.