VIDEO Da ‘Patrizia’ a ‘Supersantos’ | Tony Tammaro trascina il pubblico di Cautano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti La serata di ieri, martedì 20 agosto, ha visto il centro ditrasformarsi in un vivace palcoscenico grazie alla performance di, una vera e propria icona della musica popolare campana. Il cantante, noto per i suoi testi ironici e dissacranti che raccontano con sarcasmo la vita quotidiana e le contraddizioni della società napoletana, ha saputo conquistare ilpresente con un’esibizione coinvolgente e ricca di energia. L’ingresso diè stato degno del personaggio: a bordo di un’apecar, veicolo simbolo di una certa napoletanità popolare, ha fatto il suo trionfale arrivo tra gli applausi e le risate del. Un’introduzione che già prometteva una serata fuori dagli schemi e che non ha deluso le aspettative.