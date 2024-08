Vacanze milanesi | Costi lievitati Agosto? In città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) "Organizzare l’estate dei propri figli è un’impresa. Adnon c’è più nessuna attività. Per non parlare deidi centri estivi e attività varie, che sono. Noi genitori siamo molto in difficoltà. Io ho un solo vantaggio: lavoro da casa e quindi ho maggiore possibilità di accudire mia figlia. Ma è il sistema che va cambiato: tre mesi di vacanza concentrati in un solo periodo sono troppi. Le famiglie non reggono più, soprattutto chi ha più di un figlio e soprattutto se entrambi i genitori sono lavoratori". Ne è convinta Lucie Bubnikova, che è mamma di una ragazza di 24 anni ormai autonoma e di una bimba di 11 che sta per iniziare la seconda media. Originaria di Praga, Bubnikova vive a Milano da oltre 30 anni.