Usa Robert Kennedy Jr pronto a ritirarsi per sostenere Trump in cambio di un posto nel governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È in corsa alle presidenziali Usa come candidato indipendente, maJr. starebbe pianificando il ritiro dalla corsa per la Casa Bianca entro la fine di questa settimana per ufficializzare l’appoggio a Donald. È quanto riporta Abc News citando fonti a conoscenza della decisione secondo le quali il sostegno all’ex presidente repubblicano non sarebbe ancora certo. Secondo l’emittente televisiva statunitense, uno scenario possibile di cui si sta discutendo è cheappaia sul palco conin un evento a Phoenix venerdì, anche se le fonti hanno avvertito che il pensiero dipotrebbe sempre cambiare e fonti vicine aaffermano che nessun piano per venerdì è stato finalizzato.