Un’antidoping capace di garantire la dignità dell’atleta è possibile Il caso Sinner

(Di mercoledì 21 agosto 2024) C’era un’immagine, un fotomontaggio, nella quale Jannikveniva raffigurato come un asso di coppe dopo aver vinto in tre mesi Canadian Open, China Open e Vienna Open. Un omaggio un po’ scontato alla sua bravura. Perché sono stati tanti i campioni dello sport che sono stati avvicinati all’asso di coppe prima di Jannik, altri ne verranno dopo lui. Tante sono anche le rappresentazioni dell’asso di coppe nei mazzi di carte regionali. Quello delle trevigiane è quello meno benaugurante. C’è scritto: “Per un punto Martin perse la capa”. Se Martin perse la testa per un punto, Jannik ha rischiato di perdere tutto per circa 100 pg/ml di clostebol. Quella è la quantità che gli hanno trovato nelle urine in due controlli antidoping il 10 e il 18 marzo, durante e subito dopo il torneo di Indian Wells. Per la Wada, l’Agenzia mondiale antidoping, il clostebol è sostanza dopante.