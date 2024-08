Trovati ed estratti 2 corpi dal veliero

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 16.16 Idi due persone sono stati individuati eddai soccorritori dallo scafo del Bayesian, ildi Mike Lynch affondato al largo di Porticello lunedì scorso. Inon sono stati ancora portati in superficie Secondo un esperto che ha voluto restare anonimo ilsarebbe affondato a causa di un errore umano. Secondo l' esperto, un ingegnere della Italian Sea Group, non sarebbero state attivate le misure di sicurezza che vanno adottate anche dai natanti in rada quando viene diffuso un avviso di burrasca.