Tor Bella Monaca Arrestato 36enne per droga e munizioni illegali

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Cronaca di Roma, Tor, arresto,, Procura, Lazio – Fermato un uomo a Torcon cocaina enon autorizzate. A Roma, i Carabinieri della Stazione di Torhannoun uomo di 36 anni, italiano, sospettato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso illegale di. L’operazione è avvenuta a Fosso di Fontana Candida, dove l’uomo, fermato per un controllo a seguito di un comportamento sospetto, è stato trovato in possesso di otto dosi di cocaina e 220 euro in contanti, considerati proventi dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire strumenti utilizzati per il confezionamento e la pesatura della, oltre a 18per pistola e 7 cartucce di armi da guerra, detenute illegalmente.