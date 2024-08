Steven Spielberg con Lo Squalo ha danneggiato la loro importanza fondamentali per la catena alimentare | il regista James Cameron attacca il collega

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Forse non tutti sanno chenon è solo ildi film come “Terminator”, “Titanic” e “Avatar”, ma anche un sommozzatore appassionato. Si è già recato più volte sul relitto del Titanic, affondato nel 1912, con un sommergibile ed è stato anche nel punto più profondo della Terra. È un convinto sostenitore della protezione degli oceani e deiabitanti. L’esperienza dinelle profondità marine è probabilmente il motivo per cui ilha criticato un film del suo, “Lo”, girato nel 1975, che racconta di unomangiatore di uomini chei bagnanti su una spiaggia di Long Island. Alla domanda del quotidiano britannico The Guardian se all’epocaavesse ritratto gli squali in modo ingiusto nel suo film,ha risposto bruscamente: “ha fatto regredire la causa degli squali.