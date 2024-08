Napoli vs Bologna | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano Serie A 2023/2024. I partenopei sono chiamati a reagire subito alle tre sberle incassate a Verona contri i felsinei che vogliono subito muovere la classifica.vssi giocherà domenica 25 agosto alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’era Conte sulla panchina azzurra è iniziata malissimo con il 3-0 rifilato dal Verona all’esordio. La squadra ha mostrato una debolezza e una incapacità di reazione a dir poco preoccupanti, per cui il tecnico salentino dovrà lavorare molto per raddrizzare la situazione. I felsinei, dal canto loro, hanno rimediato un pareggio casalingo contro l’Udinese che grida ancora vendetta. La squadra di Italiano ha infatti dominato l’incontro e creato numerose occasioni, fino a subire la rete dei friulani per disattenzione.