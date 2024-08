Napoli Ngonge in uscita | spunta un nuovo club della Serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Con l’arrivo di David Neres, si riduce lo spazio per Cyril, che può lasciare ilin questi ultimi giorni di mercato Ilha accolto David Neres dall’Ajax per 25 milioni di euro più bonus, un acquisto che va a rinforzare la fascia offensiva sul lato destro. Antonio Conte avrà un’opzione in più oltre a Matteo Politano e, appunto, Cyril. L’attaccante ex Verona è arrivato a gennaio per 20 milioni di euro. Masembra non rientrare nei piani di Conte. E’ un giocatore sacrificabile sul mercato, soprattutto dopo l’arrivo di David Neres. Negli ultimi giorni Fiorentina e Lazio hanno espresso un interesse, mentre c’è da registrare un’altra squadra italiana che vuole prendere l’attaccante del