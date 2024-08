Milano-Cortina sprint finale per le opere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 6 febbraio 2026, quando nello Stadio di San Siro asi svolgerà la cerimonia d'apertura dei Giochi invernali di2026. Per allora ma in verità un po' prima tutto dovrà essere apposto. Dai villaggi olimpici agli impianti. Ma a che punto è l'avanzamento dei lavori? Partiamo subito col dire che, contrariamente a quanto qualcuno ama far credere, la situazione degli impianti è tutt'altro che disperata. Anzi. Il Villaggio Olimpico di(ne parliamo nel pezzo qui sotto) è addirittura in anticipo di tre mesi e verrà consegnato per luglio 2025. Anche quello più piccolo che sorgerà a Tesero, in Trentino, in una ex caserma della Guardia di Finanza, sta procedendo alla pari col crono programma. Ma andiamo con ordine e partiamo da quelle che, potenzialmente, potrebbero essere le due criticità.