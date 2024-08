L’assalto del regime russo e dei suoi alfieri italiani agli inviati Rai ha del grottesco

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I giornalisti in zona di guerra, che siano coperti da un’iscrizione all’albo e da una testata, o che si muovano in proprio per curiosità e amore di libere informazioni, e desiderio di carriera, non possono avere altre limitazioni, penso, che la cura di non mettere a repento le persone, civili e militari, cui si affiancano nei loro movimenti. Questo elementare criterio implica provvidenzialmente anche un limite alla personale temerarietà: esporsi avventatamente al rischio, qualunque sia la motivazione, espone anche il proprio prossimo. Salva questa responsabilità, ogni varco è buono.