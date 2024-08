La vacanza sta finendo i conflitti no | le incognite della ripresa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Se è vero che per molti italiani e non le vacanze non sono ancora terminate, altrettanto è valido notare che nel Paese lasì è presentata condizionata da un abbrivio non lineare, per di più rimpinguata di particolari pastoie. Ieri è stato per i più la ripartenza di ogni forma di attività, salvo poche eccezioni, anche se piuttosto significative, come l’istruzione. Può essere utile fare un fermo immagine del dies a quo, ieri, e eseguire, almeno a grandi linee, un confronto con lo stesso intervallo temporale dello scorso anno. Tanto giusto per posizionare la situazione su un piano di Cartesio, seppure di pura fantasia.