La Sacra Sindone di Torino può essere datata all’epoca in cui è vissuto Gesù | la sorprendente svolta degli scienziati dopo nuove analisi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un sudario di lino, un viso barbuto, i segni di un corpo martoriato e alcune macchie di sangue. Ladi, esposta per la prima volta al pubblico nel 1350, è per i credenti il telo in cui,la sua crocifissione e morte, fu sepolto. Un oggetto misterioso, che da sempre affascina gli studiosi di tutto il mondo e su cui, negli anni, sono state condotte numerose ricerche. Più voci, nessuna conclusione unanimemente accettata. Negli Anni 80, come riporta il Daily Mail, un’ipotesi basata su un test al radiocarbonio aveva retrodatato il reperto al Medioevo, rompendo ogni legame con il cristianesimo. Oggi, alcuni ricercatori italiani hanno confermato la datazione del telo a circa 2000 anni fa (all’incirca l’epoca di) usando una nuova tecnica basata sui raggi X.